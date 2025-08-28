８月３０日の中京５Ｒ・芝１４００メートルでデビューするフルールジェンヌ（牝２歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父ミッキーアイル）が、シャープな動きを見せている。先週は栗東・ＣＷコースで８４秒７―１１秒４をマーク。アウトドライブ（４歳３勝クラス）を２馬身追走して、大きく６馬身半先着した。今週は坂路で、中京２歳Ｓ・Ｇ３に出走予定のナムラドロンに先着。１週前に騎乗した田口貫太騎手は「前向きで走りが軽いし、新馬