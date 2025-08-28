コントレイル産駒のレッドラージャ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎）が８月３１日の中京５Ｒ・芝２０００メートルでデビューする。友道厩舎は２歳世代が未出走で、同馬がトップバッター。約１か月半乗り込まれ、上々の仕上がりだ。先週は栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒９―１１秒３と鋭い伸び。今週はレースでも手綱を執る岩田望来騎手が騎乗し、芝コースで５ハロン６６秒６―１１秒２と切れのある動きを見せた。鞍上は「感触