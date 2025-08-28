◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝８月２８日、栗東トレセン京王杯ＳＣ２着のママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）が、岩田望来騎手を背に好時計をマークした。栗東・ＣＷコースでシルフズミスチーフ（３歳１勝クラス）を５馬身追走。馬なりのままなめらかに加速し、６ハロン８１秒０―１１秒２で首差先着した。同騎手とは２２年２月のエルフィンＳ