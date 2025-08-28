オリオールズのマンソリーニ監督代行が９月のロースター拡大で６人ローテに移行する方針であることが明らかになった。ＭＬＢ公式サイトのＪ・リル記者らが２７日（日本時間２８日）に伝えた。昨年５月に肘の手術を受けたＴ・ウェルズ投手が、３Ａでのリハビリ当番で７回途中２失点と好投。１日からロースター枠が２６人から２８人に拡大する際、１枠を先発投手に当てるという。現在は菅野、ロジャーズ、ブラディッシュ、ポビッ