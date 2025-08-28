日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。国内組で臨み、優勝した７月のＥ―１選手権（韓国）のメンバーからは、ＧＫ大迫（広島）、早川（鹿島）、ＤＦ長友（ＦＣ東京）、荒木（広島）、安藤（福岡）、ＭＦ望月（町田）、ＦＷ細谷（柏）が招集された。特に初招集だったＧＫ早川や、ＤＦ安藤、５年半ぶりの招集だったＤＦ荒