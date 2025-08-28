BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が26日、米レコード産業協会（RIAA）による認証で、K−POPソロアーティスト最多記録を達成した。RIAA公式ホームページによると、JENNIEのシングル「Mantra」と初のソロフルアルバムタイトル曲「Like JENNIE」が、同時にゴールド認証を受けた。RIAA認証は、販売数とストリーミング数値を総合して、ゴールド(50万ユニット)、プラチナ(100万ユニット)、マルチプラチナ(200万ユニット)、ダイヤモンド(100