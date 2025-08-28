日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。＊＊＊森保一監督が、２連戦後に米国に一定期間残り、ベースキャンプ地候補を直接視察する意向を明かした。キャンプ地の決定は１２月に行われる組み合わせ抽選会後となる見通しだが、いくつかのパターンを想定し、指揮官自ら候補地を行脚する。フィジカルコーチら数名のス