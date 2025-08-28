Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が２８日付でグループを卒業することになった。本人がこの日、発表した。前触れもなく電撃的に巣立つことになり、衝撃が走っている。中島は声明を出し、「突然のご報告となり大変申し訳ございません」と謝罪。「デビューから１８年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たこ