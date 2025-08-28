9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡ÊÂÐ¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¡¢ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯3·î¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª³°¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯11·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î2Éô¹ß³Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À½êÂ°Àè¤äµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£º£²Æ¹Ô¤ï¤ì