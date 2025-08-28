阪神・岡留英貴投手（２５）と桐敷拓馬投手（２６）が２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでの２軍残留練習に合流した。岡留は２７日・ＤｅＮＡ戦の六回に登板したが筒香にソロを被弾していた。２試合のみの登板での降格となった。桐敷は２６日のＤｅＮＡ戦でベンチを外れ、２７日に出場選手登録を抹消されていた。