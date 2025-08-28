アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32歳）が、8月28日、グループからの卒業を発表した。所属事務所の公式サイトでは、中島からファンへのメッセージをつづっている。所属事務所の公式サイトに掲載された「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告」では、中島から「いつも応援してくださっているファンの皆様へ」と題するメッセージを公開。その全文は次の通り。※※※※※※※※※この度、