住民税が非課税になる「住民税非課税世帯」は、給付金の支給条件などで目にすることもあるでしょう。しかし、対象になるための条件がよく分からない方もいるかもしれません。 そこで本記事では、住民税非課税世帯の概要と対象になる条件について解説します。 住民税非課税世帯とは 日本にはさまざまな税金がありますが、そのひとつが住民税です。住民税は居住している都道府県や市区町村に納める税金で、教育や福祉