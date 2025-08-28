ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月3日から、ロッテリアの「芋フェア」として『紫芋ぱふぇシェーキ』を含む新商品5品を販売する。【写真】素材の味わいを堪能！『インカのめざめ ポテトフライ』同店は、代表的な秋の味覚である芋を使用した商品で一足早く秋の訪れを感じられる「芋フェア」を開催する。『紫芋ぱふぇシェーキ』（390円）は、程よい甘みが特長の紫芋シロップを使用したシェーキに、口当たりなめらかな