自動車部品販売のトヨタモビリティパーツ熊本支社は、26日、熊本市南区の城南校区自治協議会へ防災キット35セットを寄付しました。 この防災キットはトヨタモビリティパーツが自動車用品として販売していて、10リットルの水が運べるリュックサックに携帯トイレや発電機付きライトなどが入っています。寄贈を受けた城南校区では、「この機会に改めて防災について考えたい」と話していて、各町内会に持ち帰り防災キッ