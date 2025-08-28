キンレイ「お水がいらない」シリーズの新商品！飯田商店（神奈川県湯河原町）の醤油らぁ麺が、カドヤ食堂（大阪・西長堀）のワンタン麺が、おウチで食べられる！鍋焼きうどんならコレ！というキンレイの冷凍麺「お水がいらない」シリーズにプレミアムラインが新登場。監修は日本最高峰の2店、飯田商店とカドヤ食堂だ！日本最高峰の名店の味を温めるだけで食べられる一度は食べてみたい飯田商店の醤油らぁ麺とカドヤ食堂のワンタン