Hey! Say! JUMPの中島裕翔さんがグループを卒業して個人の活動に移ることが、専属契約事務所のSTARTO ENTERTAINMENT社公式サイトより公表されました。卒業の日付はきょう28日となっています。 【写真を見る】【 中島裕翔 】きょう「Hey! Say! JUMP」を卒業「自立して個人での活動をしていきたい」俳優活動に専念へ31日「a-nation 2025」は中島さんを除くグループ7人で出演公式サイトでは「当社専属契約タレント中島裕翔