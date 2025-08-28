水と土の維持は河川の保護と整備の根本とされます。中国水利部の発表によると、「第14次5カ年計画（2021〜2025年）」期間中、中国で新たに土壌流出への対策を実施した土地の面積は28万1700平方キロに達したとのことです。水利部水土保持司の莫沫司長は、「第十四次5カ年計画の開始以来、土砂の保持活動は顕著な効果を上げている。人為的に生じた新たな土壌の浸食は有効に抑えられ、重点区域管理の推進も加速し、管理の能力と水準を