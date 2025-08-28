肩があらわのドレスを纏い…2001年のNHK連続テレビ小説「ちゅらさん」でヒロインを演じてブレイクした46歳女優の最新ショットに反響が寄せられている。「WebLEON 是非ご覧頂けたら嬉しいです」とインスタグラムにコメントしデコルテを大胆に露出した艶やかな白肌が黒色のドレスに映える、スタイリッシな画像を公開したのは国仲涼子(沖縄県出身)。この大人の美しさ際立つショットにSNS上では、「生き方や人間性が真の美を作り