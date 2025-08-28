2025年8月28日、ABCマート限定カラー「MILK TEA」がFILAの人気モデル「Echappe」に登場♡秋冬らしいスウェード×メッシュ素材のコンビで、薄底ながらラギッドなアウトソールが特徴のゴープコアスタイルです。韓国のガールズグループaespaのNINGNINGさんを起用したビジュアルムービーも公開され、可愛くも大人っぽいMILK TEAカラーの魅力を存分に楽しめます。 A