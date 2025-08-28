日本サッカー協会が８月28日、アメリカ遠征の国際親善試合２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表（オークランド）、同９日にアメリカ代表（コロンバス）と対戦する。直近のE-1選手権からは大迫敬介（サンフレッチェ広島）、早川友基（鹿島アントラーズ）、長友佑都（FC東京）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、安藤智哉（アビスパ福岡）、細谷真大（柏レイソル）、望月ヘンリー海輝