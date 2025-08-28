◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月26日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）のレッズ戦後の会見で、749日ぶり勝利投手となった大谷翔平投手（31）について語った。大谷は「1番・投手兼DH」で出場。5回2安打1失点、復帰後最多の毎回9奪三振と好投し、2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来の白星を手にした。投手復帰後最多の87球。指揮官は大谷の熱投を称えた