日本サッカー協会は８月28日、アメリカ遠征の国際親善試合２連戦に臨む、日本代表メンバー25人を発表。選出されたFC東京のDF長友佑都が、クラブを通じてコメントした。森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表、同９日にアメリカ代表と対戦。38歳のベテランSBはFC東京の公式サイトで、「今回も日本代表に選出していただき、身が引き締まる想いです」と切り出し、こう意気込んだ。 「継続して選んでいただいていますが、これ