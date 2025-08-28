赤沢経済再生相は２８日、日米の関税合意を巡り、同日から３０日に予定していた訪米を取りやめた。日米両政府が７月に合意した５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資に関し共同文書の作成などを行う方向だったが、事務方による事前協議が間に合わなかったためだ。林官房長官は２８日午前の記者会見で「米側との調整の中で事務的に議論する必要があることが判明した」と説明した。次回の訪米日程は決まっておらず、林氏は「事