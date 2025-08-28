ふるさと納税のお礼品を試しやすい1点から手に取れるポップアップストア「JIMOTO交差店×さとふる」が、神奈川・横浜にある「MEGAドン・キホーテ港山下総本店」で2025年9月1日(月)まで開催中。【写真】全国各地の名産品を活かしたご飯のお供がそろう地域産品の魅力発信を目的に実施されているこのポップアップストア。第一弾のテーマは“米好きに捧ぐ ごはんのお供”となっている。全国15自治体のお礼品をその場で見て購入できるポ