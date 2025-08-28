乳酸菌飲料などを販売している野村乳業などが、カープと連携して選手たちの体調管理やパフォーマンスの向上をサポートする プロジェクトを始めました。 このプロジェクトは「腸からカープを強くする」をテーマにしていて、野村乳業は今シーズンからマツダスタジアムや大野寮に腸活ドリンクを置き選手たちの腸内環境の改善をサポートします。 また、予防医療事業を展開するプリメディ