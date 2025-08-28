大人気スマホゲーム「Pokémon GO」のリアルイベントが、県内で開催されることになりました。 記者会見には “ワイルドすぎる” ゲストも登場し、会場を盛り上げました。 （お笑い芸人 スギちゃん） 「3匹のポケモンが入場だぜぇ。偉いスタッフから飲み会の誘いがあったけれど、ポケモンＧＯがしたくて断った。 ワイルドだろ～」 記者会見に登場したのは、ポケモンＧＯの熱狂的なファンだという、お笑い芸人