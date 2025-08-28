フランスサッカー連盟(FFF)は27日、9月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたフランス代表メンバー23名を発表した。キャプテンのFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)をはじめ、FWウスマン・デンベレ(パリSG)やFWマイケル・オリーズ(バイエルン)など主力が名を連ねている。フランスは欧州予選でグループDに入り、9月5日の第1節でウクライナ代表とのアウェー戦に臨む。その後、同9日の第2節でアイスランド代表をホームに