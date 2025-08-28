8月28日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、三菱商事などの企業連合の洋上風力事業撤退に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「『どんな無責任やねん』っていう気持ちは三菱商事に対してはありますね」 三菱商事などの企業連合が国内3海域での洋上風力事業から撤退し、政府は再生可能エネルギー拡