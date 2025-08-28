俳優の船越英一郎さん（65）が再婚し、第1子が誕生していたことが28日、所属事務所への取材で分かりました。お相手は、俳優・歌手でチョークアーティストとしても活躍している松下萌子さん（42）です。船越さんの所属事務所は「結婚していたこと、子供が誕生していたことは事実です。その他のプライバシーに関してはお話しできないことをご理解ください」とコメント。また、船越さんも「静かに温かく見守っていただけますと幸いで