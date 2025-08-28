日本サッカー協会は２８日、千葉市内で会見を開き、９月にメキシコ（日本時間７日）、アメリカ（同１０日）と対戦する米国遠征に臨む日本代表メンバー２５人を発表。三笘薫（ブライトン）、久保建英（レアル・ソシエダード）らが入った。会見に出席した森保一監督（５７）は「親善試合になりますが、公式戦と変わらず覚悟を持って戦いたい」と意気込んだ。新天地でのリーグ開幕節で左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂の重傷を