「カフェ・ド・クリエ」では、食欲の秋にぴったりな、秋の味覚「芋」や旬の食材などを使用した5商品を9月3日から順次新発売する。【写真】人気の秋限定ケーキ！3つの食感が楽しめる『スイートポテトタルト』秋の味覚をテーマに、たっぷり芋を楽しめるケーキや秋色ドリンクなど、計5品を発売。ケーキからは『スイートポテトタルト 〜紅はるか使用〜』『キャラメルミルクティシフォン』、パスタからは『トリュフ香る合鴨と舞茸の