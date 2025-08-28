ガールズグループIVE（アイヴ）が「TikTok」で、1018万フォロワーを突破し、累積「いいね」数が4億8000万回を超えた。所属事務所スターシップエンターテインメントが27日、明らかにした。韓国メディアMHNスポーツは28日「IVEは最近、多様なチャレンジ映像とビハインド映像はもちろん、新曲関連コンテンツを次々と掲載し、全世界のファンと活発なコミュニケーションを続けてきた」と報じた。特に、WONYOUNG（ウォニョン）の「If We