プロ野球のコリジョンをめぐり、インターネット上で巨人、広島両軍ファンが紛糾している。阿部監督「コリジョンの説明を受けたんですけど...」巨人は2025年8月27日、マツダスタジアムで広島と対戦し、2−3で敗れた。インターネット上で話題を集めた問題のシーンは、1点ビハインドで迎えた9回巨人の攻撃だ。1死1、3塁のチャンスで、リチャード内野手（26）は1塁ゴロに倒れた。ファーストのエレフリス・モンテロ（27）が、1塁ベース