◇ナ・リーグカブス3―12 ジャイアンツ（2025年8月27日サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が27日（日本時間28日）、敵地でのジャイアンツ戦に「3番・DH」で先発し、2打数無安打2四球2三振だった。連続試合安打は3で止まり、今季打率は.243となった。鈴木は1回の第1打席が四球、3回の第2打席が空振り三振、5回の第3打席が四球、8回の第4打席が空振り三振だった。本塁打は6日のレッズ戦を最後に19試合出て