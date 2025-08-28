STARTO ENTERTAINMENTは28日、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。中島は「この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました」と報告。デビュー18周年を迎え、20周年に向けての活動の協議を重ねる中での決断だといい、「1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと