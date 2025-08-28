２８日に実施された２年債入札（第４７６回、クーポン０．９％）は、最低落札価格が１００円０５銭０厘（利回り０．８７４％）、平均落札価格が１００円０７銭２厘（同０．８６３％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭２厘で、前回（７月２９日）の５厘から拡大。応札倍率は２．８４倍となり、前回の４．４７倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS