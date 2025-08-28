日本サッカー協会は２８日、９月の米国遠征（７日・メキシコ戦、１０日・米国戦、いずれも日本時間）に参加する日本代表メンバー２６人を発表した。長期離脱中の冨安健洋、伊藤洋輝に加え、開幕直後の欧州各国リーグ及びトレーニングで負傷したＤＦ町田浩樹、ＭＦ守田英正、田中碧、鎌田大地、高井幸大が招集外に。さらにフランス２部Ｓランスで移籍問題に揺れ、今季まだ出場がないＦＷ中村敬斗も招集外となり、アジア最終予選な