日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州）と米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州）に臨む日本代表メンバーを発表した。主将のＭＦ遠藤航やＭＦ久保建英らが順当に選ばれ、ベテランＤＦ長友佑都も入った。一方、負傷中のＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、ＤＦ高井幸大（トッテナム）、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、ＤＦ冨安健洋、ＭＦ守田英正（スポルティング