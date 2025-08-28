日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。ＦＣ東京のＤＦ長友佑都は、主将を務めて優勝した７月のＥ―１選手権（韓国）に引き続き、代表に選出された。Ｗ杯開催国で行われる重要な２試合に向けて、「今回も日本代表に選出していただき、身が引き締まる思いです。継続して選んでいただいていますが、これが普通のことだとは