◆米大リーグドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッズ戦に「１番・投手」で先発し、今季１１登板目で最長で最多の５回８７球を投げて、２安打１失点、９奪三振で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの白星となる今季初勝利をつかんだ。打っては５打数１