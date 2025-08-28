三菱商事が後場にプラス圏に浮上した。同社は２８日正午前に、ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社の米バークシャー・ハサウェイ の完全子会社、ナショナル・インデムニティー・カンパニーによる議決権ベースでの保有割合が３月１０日時点の９．７４％から１０．２３％に上昇したと発表。投資マネーを誘発する要因となったようだ。ナショナル・インデムニティー・カン