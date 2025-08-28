「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在で東京衡機が「買い予想数上昇」１位となっている。 東京衡機は前日に商い急増のなか８％を超える上昇をみせた。低位材料株が相次いで動意するなか、同社株にも物色の矛先が向いた。足もとで特段の手掛かり材料はないものの、２６年２月期は売上高が前期比４割強の拡大を示し、営業利益は５倍化する見通しにあり業績変化妙味が意識されやすい