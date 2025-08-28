臨時の記者会見をする松本尚外務政務官＝28日午前、外務省松本尚外務政務官は28日、臨時の記者会見を開き、国際協力機構（JICA）が国内4市をアフリカ諸国のホームタウンに認定したのを受け「移民が増える」との誤った情報が交流サイト（SNS）などで拡散したことに関し、陳謝した。「（政府の）対応が遅くなってしまったことは否めない。反省している」と述べた。JICAは21日、アフリカ開発会議に合わせてホームタウンの認定を発