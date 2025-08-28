トヨタ自動車の旗トヨタ自動車が28日発表した7月の世界生産台数は前年同月比5.3％増の84万6771台、販売は4.8％増の89万9449台だった。いずれも7月として、過去最高を2年ぶりに更新した。北米や中国でHVなどが好調だった。生産の地域別の内訳は、米国が28.5％増の9万5145台と大幅に伸びた。米自動車関税が4月に引き上げられたが、現地で7月に実施した車両価格の値上げは数万円にとどまり、堅調な需要への影響は極めて限定的とい