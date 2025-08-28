目の前の火は消したが、火種は残った。トランプ米大統領が２５日（現地時間）、李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談の直前に、韓国の特検捜査について「粛清」「革命」などの言葉を使いながらＳＮＳで公開的に懸念を表明したのは、トランプ大統領の核心支持層「ＭＡＧＡ（ＭａｋｅＡｍｅｒｉｃａＧｒｅａｔＡｇａｉｎ）」勢力の影響を再確認した事件というのが専門家らの分析だ。実際、米国保守連合（ＡＣＵ）のゴー