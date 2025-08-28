ロシアのプーチン大統領（左）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が中国の式典に参加へ/AP/Getty Images（ＣＮＮ）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記とロシアのプーチン大統領は、２０人以上の首脳らと共に来週開催される中国の大規模軍事パレードに出席する。中国外務省が２８日に発表した。パレードは９月３日に北京の天安門広場で開催される。日本の正式な降伏に続く第２次世界大戦終結８０周年を記念する中国の