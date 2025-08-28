乃木坂46の池田瑛紗が自身のInstagramを更新し、先輩・久保史緒里との2ショットを投稿した。 【写真】お揃いの髪型、黒髪ぱっつんストレートで先輩・久保史緒里と頬を寄せ合う2ショットを公開した乃木坂46池田瑛紗 ■音楽番組『with MUSIC』出演時のオフショットを公開 有働由美子がMCを務め、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める音楽番組『with MUSIC』。8月23日放送回に乃木坂46が出演し、最