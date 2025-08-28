総合格闘家でUFCフライ級5位の平良達郎は2日（日本時間3日）、米国ラスベガスで行われた「UFCファイトナイト・ラスベガス108」でパク・ヒョンソン（韓国）と対戦し、2回フェイスクランクで一本勝ちを収めた。平良と同門の岡田遼はYouTubeチャンネル「格闘キャスト」に出演。圧倒的な強さを発揮した平良が試合の舞台裏で多くの“トラブル”を乗り越えていたことを明かした。 ■対戦相手の変更、アイポーク、高熱…… 岡田