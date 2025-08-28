²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥ÈÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖBAYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP2025¡×µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£DAIGO¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥ÉX¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ±ÇÁü¤ä¡¢10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDAIGO¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤âÇ®Ãæ