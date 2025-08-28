石川県輪島市に住む100歳の女性が語る戦争の記憶です。戦時中の暮らしは、そして、奥能登で経験した進駐軍との意外な交流とは。100年の人生を取材しました。桶本くにゑさん「相手にならん。アメリカを相手に勝つわけがねぇげんて」当時の率直な気持ちを語る桶本くにゑさん、100歳。輪島市で娘の靖子さんと2人で暮らしています。輪島で9人きょうだいの3番目に生まれたくにゑさんは、当時、地元の尋常高等小学校に通っていました。繰